Лучший аксессуар, подчеркивающий женскую красоту: как выбрать и применить накладные ресницы в зависимости от формы глаз и расстояния между ними

Многие девушки считают, что достаточно купить любую пару накладных ресниц и просто приклеить их, но они сильно ошибаются. Все это по причине того, что есть множество различных вариантов этого изделия для создания более простого или же несколько драматического образа.

Накладные ресницы также стоит выбирать в зависимости от разреза глаз, так как то, что подходит для миндалевидных, необязательно подходит для круглых глаз или же нависших век. Вот несколько советов по выбору и правильному применению накладных ресниц.

Миндалевидные глаза

Это идеальная форма, для которой отлично подходит абсолютно все. Можно выбрать совершенно любой тип накладных ресниц.

Однако желательно все же подчеркивать красивую миндалевидную форму, подобрав ресницы, повторяющие естественную линию глаза и идеально подходящие под общую длину века. При этом длина и густота волосков могут быть любыми.

Круглые глаза

Чтобы несколько компенсировать такую форму, ее нужно немного удлинить. Лучший способ сделать это – сконцентрировать накладные ресницы на внешних уголках глаз.

Естественно, волоски могут покрывать все веко, однако снаружи они должны быть немного длиннее.

Также стоит избегать слишком объемных ресниц. Лучше чтобы они были немного тонкими. Из-за большого объема глаза кажутся меньше, а веки – тяжелее.

Нависшие веки

В таком случае подвижное веко не видно, а прикрыто кожей, оптически закрывающей глаз. Чтобы решить эту проблему, нужны накладные ресницы, которые будут визуально открывать глаза. Для нависших век стоит выбирать ресницы разной длины. Самые длинные волоски должна быть в центре, а более короткие – с обеих сторон.

Не стоит выбирать слишком длинные или же объемные ресницы. Стоит предпочесть чего-то более естественное и натуральное. Если придерживаться этого правила, глаза будут казаться большими и глубокими.

Веко без складок

Такая форма глаз в основном встречается у азиатов. Кожа просто покрывает веко подобно опущенным векам и при этом никаких складок нет.

Поскольку натуральные ресницы в таком случае просто торчат прямо вперед, то накладные дают строго противоположный эффект. Именно поэтому, вместо того чтобы выбирать варианты, в которых волоски изгибаются вперед, стоит выбрать те, в которых они пересекаются.

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Ресницы не должны быть слишком объемными, так как из-за этого веко будет выглядеть еще более сложным.

Опущенные уголки глаз

В таком случае внешний угол глаза находится ниже центра зрачка. Сбалансировать такую форму глаз можно при помощи ресниц, которые немного длиннее во внешнем уголке глаза.

Важно постараться избегать слишком большого объема и вместо этого выбирать тонкую линию волосков. Это поможет визуально приподнять глаза и несколько сбалансировать нисходящую дугу.

Приподнятые уголки глаз

В таком случае внешний угол глаза находится над центром зрачка. Нужно подчеркнуть именно этот уголок, выбрав более длинные и густые ресницы.

По направлению к внутреннему уголку глаза волоски должны укорачиваться. Если хочется чего-то довольно интересного, то можно просто прикрепить искусственные ресницы к внешнему уголку. Это позволит создать кошачий взгляд.

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Как выбрать ресницы в зависимости от расстояния между глазами

Это очень важный параметр, который обязательно нужно учитывать. Если расстояние между глазами больше одного глаза, значит, они широко посаженные. Именно поэтому оптически нужно уменьшить это пространство при помощи искусственных ресниц.

Лучше всего выбирать объемные и более длинные ресницы для внутреннего уголка. Важно постараться избегать создания кошачьего взгляда, так как он еще больше увеличивает расстояние между глазами.

Если расстояние меньше одного глаза, это значит, что они близко посажены. Именно поэтому нужно постараться оптимально увеличить пространство.

Отличным решением станет техника “кошачий взгляд”. Достичь желаемого результата можно, используя накладные ресницы, которые длиннее снаружи и короче в средней части и во внутренних уголках.

Это также поможет немного визуально приподнять глаза, что положительно влияет на создание всего образа в целом. Получается более четкий и выразительный взгляд.

Правильно подобрав накладные ресницы, можно всегда выглядеть просто восхитительно и буквально сиять на любом мероприятии.