“Остается в коме”: стало известно о состоянии отключенного от ЭКМО Костомарова

Пару недель назад общественность схватилась за сердца: фигурист Роман Костомаров был госпитализирован с жалобами на здоровье, откуда его транспортировали в госпиталь в Коммунарке, срочно подключив его к ИВЛ и ЭКМО. Состояние фигуриста было таким тяжелым, что без аппаратной помощи и медикаментозной седации было не справиться.

Врачи центра пролили свет на состояние спортсмна, рассказав о том, что коронавирус не был обнаружен. Сейчас у Костомарова грипп В, левосторонняя пневмония и сепсис. Вызвано такое массивное поражение организма тем, что Роман,не желая подводить команду ледового шоу, откатал программу с кашлем и температурой, а затем попытался выбить “клин клином” нырнув в прорубь, да попарившись в бане.

От ЭКМО Романа Костомарова уже отключили, оставив его лишь на ИВЛ, но ночью с 19 на 20 января в палату к нему несколько раз отправляли реаниматологов. В связи с этим медиками было принято решение оставить Костомарова в состоянии медикаментозного сна.

Текущее состояние фигуриста также прокомментировал пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, у человека в сознании проблемы с дыханием могут вызвать “истерику” и лишь ухудшить восстановление.

“Пока фигурист остается в коме — это спасает нервную систему”, – поделился врач с журналистами о положении Романа Костомарова.