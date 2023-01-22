 

Невозможно было представить: о чем молила Чурикова перед смертью

22.01.2023, 12:56, Разное
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Недавно российское киносообщество было потрясено трагическим известием. 14 января умерла легендарная актриса Инна Чурикова.

Народная артистки СССР не стало на 80-м году жизни в результате остановки сердца. Пресса писала, что у госпитализированной знаменитости диагностировали кисты в мозгу. При этом делать операцию врачи не решились.

Кончина Инны Михайловны стала ударом не только для ее семьи, но также для ее поклонников и коллег по цеху. Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок также болезненно воспринял уход артистки.

В очередном выпуске программы “Ты не поверишь!” на канале НТВ он поведал о последнем разговоре со знаменитостью. Выяснилось, что Чурикова просила не списывать ее со счетов. Такое невозможно было представить.

“Она сильно простудилась, у нее была двусторонняя пневмония, которая дала осложнения. Она переживала, звонила мне. Представляете, слышать: “Вы меня не списывайте, пожалуйста?” — цитируют Крока светские обозреватели.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что Инна Чурикова оставила свое финальное послание 1 января. Стало известно, что желала и о чем мечтала звезда киноленты “Ширли-мырли” незадолго до безвременного ухода.

“Мы вместе! Пусть 2023 будет милостивым!”, — написала Чурикова в соцсети, прикрепив снимок с мужем Глебом Панфиловым и единственным сыном Иваном.


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