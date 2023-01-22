Сийярто заявил, что энергоснабжение Венгрии было бы невозможно без России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью газете La Repubblica заявил, что Венгрия не может полагаться на поставки нефти и газа из России.

Петер Сийярто сказал, что география и реальность являются важными аспектами политики. “Если вы живете в районе, не имеющем выхода к морю, и у вас нет доступа к российским энергоресурсам, ваша страна не сможет их поставлять. Важно сохранить отношения с Москвой и обеспечить исключения (относительно санкций – прим. ред.) в рамках Европейского Союза”, – заявили в Министерстве иностранных дел Венгрии.

Виктор Орбан (премьер-министр Венгрии) заявил, что Европа проигрывает, когда отказывается от российских энергоресурсов в пользу американских. Это происходит потому, что ей приходится переплачивать в пять-десять раз. Он сказал, что Европа должна спросить своих американских друзей о выгодах такой ситуации.