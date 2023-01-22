Посол заявил, что ЮАР увеличивает экспорт фруктов и вина в Россию

Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в Москве) заявил РИА Новости, что ЮАР работает над увеличением экспорта вина и цитрусовых из России.

“Мы находимся в прямой конкуренции с некоторыми из крупнейших европейских виноделов, которые находятся на российском рынке гораздо дольше нас. Мы счастливы в той нише, которую мы выбрали. Наша цель – расширить свою долю рынка в России. И нам это удается”, – сказал посол. Он также заявил, что ЮАР сейчас занимает седьмое место по объему поставок вина в Россию.

Посол заявил, что сейчас они начали поставлять виноград, потому что ЮАР является крупнейшим производителем и экспортером вина. По словам дипломата, ЮАР планирует увеличить экспорт других видов продукции, таких как фрукты и овощи.