 

ЮАР хочет сотрудничать с Россией в области финансового сектора

22.01.2023, 12:15, Разное
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Мзувукиле Макетука (посол ЮАР в Москве) заявил РИА Новости, что РФ заинтересована в сотрудничестве в банковском и финансовом секторе.
Посол заявил, что финансы и банковский сектор – это еще одна область, где возможно сотрудничество.

Он отметил, что банковская система ЮАР была фактически восстановлена британцами по образу и подобию Банка Англии. “Наши банки – одни из самых старых в мире, однако мы идем в ногу с технологиями и разрабатываем новые системы. Онлайн-банкинг – наша сильная сторона”, – посол предложил РФ более внимательно изучить эту область сотрудничества.


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