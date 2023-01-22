 

Глава МИД Италии Таяни: Рим предоставил Украине военную помощь на 1 млрд евро

22.01.2023, 12:02, Новости дня
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Общий объем итальянской военной помощи Украине составил уже около 1 млрд евро, поддержка Киеву будет продолжаться, сообщил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Таяни в интервью Corriere della Sera отметил, что Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около 1 млрд евро, готовится шестой пакет, в который входят системы ПВО. «Министр (иностранных дел Украины Дмитрий) Кулеба поблагодарил за оказанную поддержку, и я повторил, что она будет продолжена», – подчеркнул он, передает РИА «Новости».

Он также подтвердил, что Италия «в сотрудничестве с Францией завершает работу» над отправкой системы ПВО Samp/T. Кроме того, по его словам, «есть другие действия, над которыми мы работаем конфиденциально».

Ранее Таяни сообщил, что власти Италии и Франции завершают работу для отправки систем ПВО SAMP-T на Украину.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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