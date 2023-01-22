 

Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет

22.01.2023, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.

Как сообщил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.11.20 / Виктюка похоронят во Львове на Лычаковском кладбище – племянница

05.02.21 / ВОЗ предупредила о появлении опасных мутаций коронавируса

02.02.21 / Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0»

07.06.21 / 31-летний французский дизайнер Жакмюс объявил о помолвке с бойфрендом

24.04.21 / На Украине заявили о невозможности встречи Зеленского с Путиным в Москве

28.04.21 / В Португалии отменят введенное из-за пандемии коронавируса чрезвычайное положение

19.12.21 / В Москве сотни фанатов пришли на встречу с Томом Фелтоном

06.09.21 / Немецкие ученые обнаружили ключевой элемент для зарождения жизни на Земле

16.02.22 / Монастырский: За первый месяц 2022 года сообщений о псевдоминированиях было больше, чем за весь 2021 год

04.03.21 / Российский космонавт засверлил первую трещину на МКС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика