Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет

Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.

Как сообщил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.

Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.

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