Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера

Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, сообщил политолог Алексей Чеснаков.

Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.

«Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.

Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».

Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».

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