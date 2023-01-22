 

Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера

22.01.2023, 12:02, Новости дня
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Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, сообщил политолог Алексей Чеснаков.

Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.

«Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.

Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».  

Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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