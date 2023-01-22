 

Карина Нигай побывала на звездной вечеринке Кендалл Дженнер и рассказала о знакомстве с моделью

22.01.2023, 12:02, Разное
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В списке гостей в этот вечер отметились Кайли Миноуг, Приятнка Чопра, Джерард Батлер, Лиам Пейн, который пришел со своей новой возлюбленной Кейт Кэссиди, и многие другие селебрити. А так же российский блогер Карина Нигай, которая стала единственным  российским инфлюенсером, приглашенным Кендалл Дженнер.

Это такое мероприятие, на которое не купишь билет. И то, что я оказалась здесь, конечно, для меня очень ценно. И в первую очередь говорит о силе дружеских связей. Несколько лет назад на одной из Недель мод я познакомилась с прекрасной девушкой, немецким фэнш-блогером и моделью Леони Ханной. Она и представила меня Кендалл, – рассказывает Карина.

По словам Нигай, Дженнер оказалась очень общительной и открытой девушкой, которая сразу же отметила чувство вкуса россиянки. 

Кендалл понравилось мое платье и особенно цвет. Я сказала, что ее образ просто потрясающий — в тот вечер на ней было очаровательное платье из последней коллекции Виктории Бекхэм, которого пока даже нет в продаже. А после мы вместе танцевали в вип-ложе Кендалл. Было очень весело и атмосферно.


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