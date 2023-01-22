 

“Хочу верить в чудо”: переломанную пополам Удовиченко оставили без копейки

22.01.2023, 11:35, Разное
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Еще в декабре стало известно о том, что Лариса Удовиченко сломала позвоночник. Актрису срочно отвезли с больницу, где переломанную пополам спину Ларисы Удовиченко прооперировали.

Происшествие долго держали в тайне, ведь на подходе было множество спектаклей. Но, по мере того, как они приближались, руководство было вынуждено производить замену за заменой, чтобы не подвести зрителей. Однако тем самым они также буквально оставили Ларису Удовиченко без копейки: когда она выйдет с больничного, ей придется договариваться о том, чтобы роли вновь отдали ей.

Впрочем, судя по комментариям близких, Удовиченко сейчас не до негативных размышлений. Актер Эвклид Кюрдзидис, который держит руку на пульсе Ларисы Удовиченко, утверждает, что женщина не жалуется на подножку судьбы.

Наоборот, Удовиченко готова, несмотря на лежачее состояние и курс реабилитации, сама оказать помощь тем, кому она требуется. И действительно, журналисты, дозвонившиеся до Ларисы, услышали, что она “прекрасно себя чувствует”.

Поддержку Ларисе Удовиченко выразил ее коллега Евгений Герасимов: “Я хочу верить в чудо, что у Ларисы все будет хорошо”.


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