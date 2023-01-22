МИД Грузии потребовал от России вернуть трубку, китель и сапоги Сталина

Имущество, оставшееся в наследство после смерти Иосифа Сталина, должно стать частью национального достояния Грузии – с таким заявлением выступил посол республики в России Зураб Мценирашвили.

Накануне он отправил в МИД РФ опись предметов, которые Грузия требует вернуть ей.

Список состоит из трёх пунктов и включает в себя знаменитую трубку Отца народов, его китель и сапоги. На две смены нижнего белья, оставшиеся от Сталина, Грузия не претендует, объяснил посол. Возвращению на родину подлежат лишь те предметы, которые имеют немалую историческую ценность.

МИД России пока не отправил Грузии официального ответа на её требования, однако его спикер Мария Захарова заявила, что исполнить требования грузинской стороны невозможно. Дело в том, что золотые сапоги Сталина ещё 3 года назад были переданы в Исторический музей, а трубка Отца народов в настоящее время находится за пределами в России, в собственности его тёзки из Шри-Ланки. Также Захарова заявила, что Россия ничего и никогда не возвращала Грузии и не собирается.

– Ни Абхазию, ни [Южную] Осетию, ни трубку, ни китель – ничего мы вам не вернём. Идите лучше дальше лизать сапоги своего заокеанского властелина, чтобы он вам пообещал в очередной раз принять вас в НАТО и Евросоюз. У вас там на всю Грузию два кителя, жирно будет иметь третий, – сказала официальный представитель МИД. – Подобные вопросы мы будем обсуждать только с губернатором Тифлисской губернии и полпредом президента в Закавказском федеральном округе, а не с этими взбесившимися туземцами, называющими себя руководством так называемой независимой Грузии.

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