Washington Post: Главные беды Западной Украины – отсутствие света и похоронки

Отключения света и большое количество похоронок, которые приходят с фронта, являются главными проблемами жителей западной Украины, сообщили СМИ.

Как пишет Washington Post, главным напоминанием о конфликте является количество местных жителей, воюющих на востоке Украины. Как рассказал изданию глава поселка Новый Ярычев Львовского района Львовской области Петр Соколовский, из 18 тыс. мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли. По словам директора школы в соседнем селе Неслухов Оксаны Сервило, ежедневно из Артемовска привозят новые трупы.

Как пишет издание, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по нескольку раз. Он назвал эту ситуацию катастрофой.

Как отмечает WP, импорт электроэнергии из Европы ограничивается ее более высокой стоимостью, в результате чего во Львовской области производство за год упало на 11%.

Напомним, в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области.

—