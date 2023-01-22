 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 427 человек с COVID

22.01.2023, 11:20, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 427 человек, что на 48,8% меньше по сравнению с 21 января.

Выписаны в связи с выздоровлением 4 021 человек, на 12,3% меньше по сравнению с 21 января. «Выявлено 5 729 новых случаев COVID. Подтвержден 41 летальный исход», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 834 человека, что на 0,4% меньше по сравнению с 20 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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