 

Тренер по карате из Петербурга Алена Сибиева получила титул конкурса «Бабушка Вселенной 2023»

22.01.2023, 11:20, Новости дня
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Титул «третья вице-бабушка Вселенной» в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023» получила 46-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева, сообщила организатор национального этапа конкурса Наталья Рогова.

По ее словам, тренер боевых единоборств из Петербурга Алена Сибиева стала третьей вице-бабушкой финала конкурса красоты «Бабушка Вселенной 2023», прошедшего в Болгарии, передает ТАСС. Рогова добавила, что всего в конкурсе приняли участие 20 женщин, а победила участница из Сингапура.

Алена Сибиева – действующая спортсменка, руководит филиалом Центра ояма-каратэ во Всеволожске.

Ранее организаторы конкурса красоты «Мисс Вселенная» извинились перед Киргизией за то, что ведущий не смог выговорить название «Кыргызстан».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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