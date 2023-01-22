Московский посол: ЮАР заинтересована в партнерстве с ЕАЭС

Южная Африка хочет сотрудничать с ЕАЭС. Это включает в себя доступ к общему рынку и возможности для торговли в юанях. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука.

Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, заявил, что РФ постепенно уходит от зависимости от доллара. Он также сказал, что РФ увеличила использование национальных валют в двусторонних торгово-экономических отношениях, а также с другими странами в рамках ЕАЭС.

Он сообщил, что посольство вскоре примет участие в дискуссиях с представителями Евразийской экономической комиссии на тему сельского хозяйства и сотрудничества между ЮАР, ЕАЭС и др. Посол пояснил, что речь идет о возможном доступе к общим рынкам.

Доступ к рынкам возможен, прежде всего, через партнерство. Посол заявил, что речь идет о доступе юаня, и предположил, что его можно распространить на Сообщество развития Юга Африки или Афросоюз.