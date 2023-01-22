 

Кайли Дженнер показала сына и рассекретила его новое имя

22.01.2023, 10:41, Разное
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Почти год Кайли Дженнер, ставшая дважды мамой 2 февраля прошлого года, скрывала от общественности не только новорожденного сына (маленькую ручку которого она все же показала спустя пару недель после появления малыша на свет) но и его “правильное имя”. Дело в том, что первоначальное — Вулф Жак Уэбстер — внезапно разонравилось звездной маме. Кайли заявила, что оно малышу не подходит, но новое сообщать не спешила. И вот, накануне первого дня рождения мальчика, Дженер, наконец, официально представила его миру. В своем аккаунте с в соцсетях она опубликовала серию снимков, на которых поклонникам удалось рассмотреть его полностью. А в подписи к фото написала коротко:

Эйр, – такое имя она в итоге дала сыну. 

В переводе с английского оно значит “воздух”. Со старшей сестрой Сторми (шторм, если по-русски) они, очевидно, будут отличной командой. 

Напомним, Кайли Дженнер подтвердила, что ждет второго ребенка, в начале сентября. Она опубликовала полутораминутное видео в Instagram, на котором показала реакцию своего партнера Трэвиса Скотта, дочери Сторми, Крис Дженнер и других родных на известие, поход на УЗИ, а также вечеринку в честь ее дня рождения, который был 10 августа. Также она поделилась первыми кадрами с округлившимся животом. Примечательно, что малыш появился на свет сразу после дня рождения первой дочки Кайли и Трэвиса. 1 февраля Сторми исполнилось 4 года.

Кстати, с отцом своих детей Кайли по сообщениям инсайдеров, снова рассталась — спустя два года после возобновления отношений. Этот разрыв между влюбленными, которые  познакомились на музыкальном фестивале Coachella и начали встречаться в апреле 2017 года (а спустя пять месяцев стало известно о беременности Кайти), уже не первый. В ноябре 2019 года  Дженнер уличила Скотта в неверности — обнаружила неопровержимые доказательства измены Трэвиса. Чтобы урегулировать конфликт, Трэвис срочно прилетел домой в Лос-Анджелес, отменив намеченное в Нью-Йорке выступление. После пара все же помирилась и даже сделала одинаковые татуировки.


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