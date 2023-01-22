 

Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ждет первенца

22.01.2023, 10:41, Разное
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Звездный бэби-бум этого набирает обороты. Вслед за дочерью певицы Славы, которая скоро впервые станет мамой, о пополнении в семействе сообщила одна из красивейших российских гимнасток — 24-летняя Александра Солдатова. Подтверждение тому — серия говорящих кадров из отпуска, которые опубликовала у себя в микроблоге Солдатова. На фото Александра позирует на фоне океана и пальм с заметно округлившимся животом.

Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами новым жизненным этапом. Мы ждем пополнение! — написала Саша, не став посвящать общественность в остальные подробности своего интересного положения и показывать отца ребенка — на одном из снимков он появился лишь фрагментарно.

Напомним, в 2020 году Солдатова завершила карьеру профессиональной спортсменки из-за проблем со здоровьем. В инервью Саша рассказывала, что на фоне неудачных выступлений у нее началось расстройство пищевого поведения. После резкого похудения она несколько лет восстанавливала здоровье. И сейчас, похоже, все позади. 


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