Чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ждет первенца

Звездный бэби-бум этого набирает обороты. Вслед за дочерью певицы Славы, которая скоро впервые станет мамой, о пополнении в семействе сообщила одна из красивейших российских гимнасток — 24-летняя Александра Солдатова. Подтверждение тому — серия говорящих кадров из отпуска, которые опубликовала у себя в микроблоге Солдатова. На фото Александра позирует на фоне океана и пальм с заметно округлившимся животом.

Многие знают, что я редко освещаю личную жизнь в социальных сетях, но сейчас хочу поделиться с вами новым жизненным этапом. Мы ждем пополнение! — написала Саша, не став посвящать общественность в остальные подробности своего интересного положения и показывать отца ребенка — на одном из снимков он появился лишь фрагментарно.

Напомним, в 2020 году Солдатова завершила карьеру профессиональной спортсменки из-за проблем со здоровьем. В инервью Саша рассказывала, что на фоне неудачных выступлений у нее началось расстройство пищевого поведения. После резкого похудения она несколько лет восстанавливала здоровье. И сейчас, похоже, все позади.