Мнение: Аист на крыше
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Население Москвы обнаружило еще одну установку ПВО на крыше – теперь это было здание ГУВД на Петровке.
Если учесть экстренный характер постановки этих машин на боевое дежурство, то вероятность их срабатывания по какой-нибудь цели будет расти по мере увеличения численности таких точек. Вокруг – мирный город, рано или поздно какие-нибудь подростки запустят беспилотник, и армия его героически снесет. Возможно, вместе с окружающим пейзажем.
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Источник: Эль Мюрид
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