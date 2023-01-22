Мнение: Аист на крыше

Население Москвы обнаружило еще одну установку ПВО на крыше – теперь это было здание ГУВД на Петровке.

Если учесть экстренный характер постановки этих машин на боевое дежурство, то вероятность их срабатывания по какой-нибудь цели будет расти по мере увеличения численности таких точек. Вокруг – мирный город, рано или поздно какие-нибудь подростки запустят беспилотник, и армия его героически снесет. Возможно, вместе с окружающим пейзажем.

—