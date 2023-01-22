 

Российские силовики выявили крупный схрон боеприпасов и оружия в Энергодаре

22.01.2023, 10:00, Новости дня
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Российские силовики выявили крупный схрон оружия в Энергодаре Запорожской области, сообщили в силовых структурах региона.

Как сообщил источник РИА «Новости», в подвале частного дома, где раньше жил местный «казачий генерал», уехавший на подконтрольную Киеву территорию, при обыски нашли три автомата Калашникова, 1,3 тыс. патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военная форма украинского образца.

Ранее силовики ЛНР обнаружили оружейный схрон, предназначенный для украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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