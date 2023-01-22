Российские силовики выявили крупный схрон боеприпасов и оружия в Энергодаре
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Российские силовики выявили крупный схрон оружия в Энергодаре Запорожской области, сообщили в силовых структурах региона.
Как сообщил источник РИА «Новости», в подвале частного дома, где раньше жил местный «казачий генерал», уехавший на подконтрольную Киеву территорию, при обыски нашли три автомата Калашникова, 1,3 тыс. патронов разного калибра, семь гранат, 15 тротиловых шашек и военная форма украинского образца.
Ранее силовики ЛНР обнаружили оружейный схрон, предназначенный для украинских диверсантов, планировавших теракты в Луганске.
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