Мнение: О выходе “спецоперации” на новую фазу… Что дальше?

Новости пошли очень густо.

Соцсети и паблики стали сообщать, что в Москве на крышах зданий начали появляться странные объекты, которые сетевые эксперты сразу идентифицировали как ЗРПК «Панцирь». А ранее в тех же каналах сообщалось о появлении в московском заказнике «Лосиный остров» и Тимирязевском парке якобы ЗРК С-400 — официально ни то, ни другое не комментировалось. Тем временем вернувшийся с Донбасса к Ютуб-войне отставник Игорь Стрелков-Гиркин заявил о якобы начале «широкого наступления» ВС РФ в Запорожье. И, наконец, влиятельный телеграм-блогер Дмитрий медведев тоже отметился…

Что вообще происходит?

Как полагают конспирологи, #Кремль, вероятно, дал указание разместить «объекты ПВО» в Москве как раз ради публикации провокационных изображений, со скоростью курьерского поезда распространившихся в соцсетях. Таким способом россиянам, вероятно, пытаются продемонстрировать «непосредственную опасность», которую для них несёт #Украина. И это якобы «игра на публику», чтобы подготовить российское информационное пространство к ещё более затяжному конфликту и необходимости дальнейших жертв.

При этом сдержанная реакция Роскомнадзора на публикации о размещении «средств ПВО» в столице и отсутствие применения административных механизмов — от блокировки «нежелательного» контента до задержаний и штрафов — делают версию об умышленных утечках вполне рабочей. Слухи разгоняют хорошо. Другой вопрос, как их используют…

Меж тем, в сводках Минобороны действия ВС РФ в Запорожье подаются сдержанно, без пафоса. Говорится лишь о занятии «более выгодных рубежей». Тем временем Дмитрий Медведев в необычайно сдержанной манере заявил почти буднично: «война, стало быть, с ними новая Отечественная». Не их с нами, а уже наша с ними. И не спецоперация, а именно — война.

К выходу эскалации на новый, вероятно, уже тотальный уровень — все готовы?

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