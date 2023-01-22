ЮНЕСКО внесла петербургский гололёд в список нематериального культурного наследия

ЮНЕСКО приняла решение о признании ежегодного гололёда, появляющегося на тротуарах и во дворах Санкт-Петербурга с конца ноября до начала мая, неотъемлемой частью нематериального культурного наследия планеты.

Комиссия ЮНЕСКО назвала питерский гололёд уникальным явлением, ведь он стабильно держится на протяжении полугода при любой температуре воздуха, а также поблагодарила городские власти за сохранение наследие.

– Важно в условиях глобального потепления сохранить гололёд в Санкт-Петербурге. Возможно, это будет единственный город в Европе, куда смогут люди приезжать, чтобы поскользить по его улицам, – говорится в коммюнике организации.

ЮНЕСКО посоветовало городским властям полностью избавиться от снегоуборочной техники. На это организация получила ответ от Смольного, что пожелание исполнено заранее. Сейчас в ЮНЕСКО на рассмотрении находится вопрос о признании частью нематериального культурного наследия знаменитых петербургских сосуль.

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