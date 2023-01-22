 

Бузова, Барановская, Муцениеце – женщины, добившиеся популярности после развода

22.01.2023, 8:43, Разное
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Блогерша, телеведущая и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай (в прошлом Долматова и Анохина) стала звездой шоу-бизнеса после развода с рэпером Гуфом. Она не только обрела популярность в соцсетях, но и попала на телевидение. Была ведущей таких проектов, как “Я же мать” и “Любовь на выживание”. Айза начинала как рэп-исполнительница, однако на этом поприще успеха не добилась.

Виталина Цымбалюк-Романовская стала известной россиянам благодаря браку с артистом (ныне покойным) Арменом Джигарханяном. После замужества был скандальный развод. Не обошлось без громкого судебного процесса. Тогда пианистка, можно сказать, находилась на пике своей популярности – была одной из главных героинь светских новостей.

Юлия Барановская и Андрей Аршавин жили в гражданском браке девять лет, поэтому их расставание можно назвать разводом. После разрыва экс-супруга футболиста в одиночку стала растить троих детей, однако это ей не помешало заняться карьерой. Она стала телеведущей. Вот уже девять лет она ведет шоу “Мужское / Женское”.

2016 год стал переломным для Ольги Бузовой, которую тогда знали как ведущую скандального реалити-шоу “Дом-2”. Вся страна наблюдала за громким разводом телезвезды с футболистом Дмитрием Тарасовым. Расторгнув брак со спортсменом, Ольга всерьез занялась карьерой певицы. Песни и новые проекты принесли Бузовой небывалый успех. Она стала одной из самых знаменитых женщин в России.

После развода более популярной стала и Агата Муцениеце. До разрыва с Павлом Прилучным в фильмографии актрисы были едва приметные кинокартины. В последние годы Агате стало поступать гораздо больше предложений. Да и сама она, судя по активности, стала охотнее браться за различные проекты.

В шоу-бизнесе немало женщин, которые добились популярности после развода. Мы же перечислили самые яркие, на наш взгляд, примеры.


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