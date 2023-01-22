Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.

Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.

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