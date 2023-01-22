СЦКК: Обстрел ВСУ из РСЗО разрушил профилакторий машиностроительного завода в Стаханове
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Профилакторий машиностроительного завода разрушен при обстреле украинскими войсками города Стаханов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщили в СЦКК, профилакторий Стахановского машиностроительного завода был разрушен в результате обстрела ВСУ, передает РИА «Новости».
Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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