СЦКК: Обстрел ВСУ из РСЗО разрушил профилакторий машиностроительного завода в Стаханове

Профилакторий машиностроительного завода разрушен при обстреле украинскими войсками города Стаханов, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как сообщили в СЦКК, профилакторий Стахановского машиностроительного завода был разрушен в результате обстрела ВСУ, передает РИА «Новости».

Ранее бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил, что ВСУ Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО.

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