 

Турция отменила визит шведского министра обороны из-за разрешения Стокгольма на антитурецкие протесты

22.01.2023, 7:35, Разное
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Турция отменила запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции в Анкару после того, как шведские власти дали разрешение на антитурецкие протесты в Стокгольме, пишет CNN. В ходе этого визита, как поясняет издание, шведская сторона надеялась убедить своих турецких коллег ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.


AP

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что запланированный на 27 января визит его шведского коллеги в Анкару был отмен`н после того, как шведские власти дали разрешение на протесты в Стокгольме, пишет CNN.

Эти протесты, которые, как поясняется в статье, направлены не только против Турции и в поддержку курдов, но и против усилий Швеции по её вступлению в НАТО, вызвали напряжённость в отношениях с Анкарой, одобрение которой необходимо Стокгольму для присоединения к Североатлантическому альянсу.

Кроме того, шведский ультраправый политик Расмус Палудан, выступающий против мигрантов, сообщил о своих планах сжечь возле посольства Турции экземпляр священной для мусульман книги Коран. Группа протурецки настроенных демонстрантов также получила разрешение собраться у этого посольства.

«На этот момент намеченный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в Турцию потерял смысл. Поэтому мы отменили этот визит», — заявил Акар.

Йонсон, как поясняется в статье, планировал поехать в Анкару по приглашению своего турецкого коллеги, поскольку Стокгольм надеется подтолкнуть Турцию к ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО.


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