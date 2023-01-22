 

Если мегазасуха в США продолжится, то она приведёт к катастрофическим последствиям

22.01.2023, 7:35, Разное
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Западная половина США переживает затяжную мегазасуху, которая, по оценкам специалистов, возможно, будет наблюдаться не только в этом десятилетии, но и в 2030-х годах, пишет Newsweek. Подобное развитие событий, как предупреждают эксперты, может привести к «катастрофическим последствиям» для всей страны.


AP

Западная половина Соединённых Штатов в настоящее время переживает затяжную мегазасуху, которая создаёт серьёзную нагрузку на водные ресурсы во всём регионе, пишет Newsweek.

По словам экспертов, если так будет продолжаться ближайшие 10-20 лет, то это может привести к «катастрофическим последствиям» для всей страны.

Последние данные U.S. Drought Monitor показывают, что 65% континентальной части США испытывают ту или иную форму засухи или аномально засушливые условия. Среди наиболее пострадавших штатов — Юта, Орегон, Небраска, Канзас и Оклахома, в каждом из которых есть районы, переживающие «экстремальную засуху».

Проливные дожди, наблюдавшиеся последние несколько недель в западной части США, помогли исправить ситуацию в некоторых регионах, особенно в Калифорнии, где территорий, страдающих от экстремальной засухи, практически не стало. Но, несмотря на дождливую погоду и наводнения, предположительно более 40% территории этого штата по-прежнему страдает от «сильной» засухи, и со временем для заполнения водохранилищ и восполнения запасов грунтовых вод потребуется гораздо больше осадков.

Эксперты заявили изданию Newsweek, что нехватка воды в западной части США вызвана не только изменением климата, но и увеличением спроса на неё со стороны растущего населения, а также другими способами её использования, например в сельском хозяйстве.

Модели, приведённые изданием Nature Climate Change, указывают на большую вероятность того, что мегазасуха будет наблюдаться и в 2030-х.

Джонатан Дисон, один из руководителей Института экологического и энергетического менеджмента при Университете Джорджа Вашингтона, заявил Newsweek, что в ближайшее время не ожидает увидеть серьёзного улучшения ситуации, поскольку даже когда засуха пойдёт на спад, для серьёзного восстановления потребуются несколько лет, в течение которых количество осадков будет превышать средние показатели.

По словам Дисона, ещё одно или два десятилетия засухи приведут к «катастрофическим последствиям», таким как значительное истощение водоносных горизонтов, что приведёт не только к потере ресурсов подземных вод, но и к оседанию земли, что нанесёт ущерб общественной инфраструктуре.

Как отмечается в статье, при сохранении нынешних тенденций засуха продолжит сказываться на США как напрямую в отдельных регионах, где будет не хватать воды для домов, предприятий и ферм, так и косвенно за счёт удорожания продуктов питания, поскольку огромное количество продовольственных товаров производится в западной половине Соединённых Штатов.


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