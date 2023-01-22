Daily Mail сообщила об отказе музеев Британии использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян

Все крупнейшие музеи Великобритании прекращают использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян, заменяя этот термин словосочетаниями «мумифицированный человек» либо «мумифицированные останки», сообщают СМИ.

Слово «мумия» сочли неуважительным, а также напоминающим о британском колониальном прошлом. Кроме того, музеям не нравится, что слово «мумия» ассоциируется с «ужасающими монстрами» благодаря фильмам ужасов. В частности, Британский музей, Музей Великого Севера, Национальный музей Шотландии уже удалили слово «мумия» на экспонатах, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

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