 

Daily Mail сообщила об отказе музеев Британии использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян

22.01.2023, 7:04, Новости дня
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Все крупнейшие музеи Великобритании прекращают использовать слово «мумия» для описания останков древних египтян, заменяя этот термин словосочетаниями «мумифицированный человек» либо «мумифицированные останки», сообщают СМИ.

Слово «мумия» сочли неуважительным, а также напоминающим о британском колониальном прошлом. Кроме того, музеям не нравится, что слово «мумия» ассоциируется с «ужасающими монстрами» благодаря фильмам ужасов. В частности, Британский музей, Музей Великого Севера, Национальный музей Шотландии уже удалили слово «мумия» на экспонатах, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Daily Mail.

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