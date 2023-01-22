 

Опубликована видеозапись боевой работы российских САУ «Мста-С» по уничтожению украинской техники

22.01.2023, 7:04, Новости дня
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С» наносят удар по танкам, БМП и пикапам вооруженных сил Украины.

Ведомство сообщило в Telegram, что боевые задачи в составе расчетов ЗВО выполняют мобилизованные военнослужащие. С помощью беспилотников удалось установить точное местонахождение скопления техники ВСУ, после чего в кратчайший срок артиллерийская батарея гаубиц уничтожила несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов противника.

Указывается, что в ходе специальной военной операции в Украине САУ десятки раз в день меняют огневые позиции и укрытия. Как заявили в Минобороны России, такая тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую транжирить боезапас, рассекречивать позиции своих замаскированных огневых точек.

Накануне Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы вертолетов Ка-52 («Аллигаторы») и Ми-28 («Ночные охотники») в зоне проведения специальной военной операции.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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