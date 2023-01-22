 

Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»

22.01.2023, 7:04, Новости дня
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Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, сообщил обозреватель Питер Хитченс.

Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь РФ и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – сообщил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.

Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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