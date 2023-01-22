BFM TV – «Я не верю в будущее» — французский философ предрёк скорый конец европейской цивилизации

У Европы нет будущего, заявил в эфире BFM TV известный французский философ и публицист Мишель Онфре. По его убеждению, европейская цивилизация близка к своему концу, и её ждёт судьба других великих цивилизаций, исчезнувших с карты мира. Тем временем, будущее человечества будет решаться изобретателями вроде Илона Маска на Западном побережье США, считает гость телепрограммы.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Как и где находите вы веру в будущее, учитывая всё, что вы описали сегодня?

МИШЕЛЬ ОНФРЭ, философ и публицист: Но у меня нет веры в будущее!

ВЕДУЩИЙ BFM TV: Ах, ну тогда вопросов нет!

МИШЕЛЬ ОНФРЭ: Веры в будущее у меня нет. Я считаю, что ничего у нас не выйдет.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: У нас — это у французов? И вообще у всех?

МИШЕЛЬ ОНФРЭ: У европейского Запада.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: У Запада?

МИШЕЛЬ ОНФРЭ: Да, у европейского Запада. Я не говорю о Западе в широком смысле, который берёт инициативу в свои руки: о США, Новой Зеландии, Австралии. Я думаю, что будущее человечества будет решаться на Западном побережье США. У нас нет времени, но стоило бы поговорить об Илоне Маске и его словах о трансгуманизме — всё это определяется там, а не в Европе.

ВЕДУЩИЙ BFM TV: То есть эту битву мы проиграли?

МИШЕЛЬ ОНФРЭ: Да. Вы ведь знаете, что цивилизации не вечны, как и люди. Они рождаются, живут, умирают и исчезают. Так было со времён Ассирии, Шумерского царства, Вавилона, Египта, Греции, Рима…

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: И что же, никаких причин не осталось для радости во Франции?

МИШЕЛЬ ОНФРЭ: Конечно, остались.

ВТОРОЙ ВЕДУЩИЙ: Но вы не хотите это описывать? Вы всё время рисуете апокалиптические картины, вы не описываете радость, счастье людей и прочее! Их силу! Их борьбу!

МИШЕЛЬ ОНФРЭ: Просто вы не все мои статьи читаете. Я написал около 20 книг, в которых прославлял современных, живущих сегодня живописцев. У меня вышло с десяток поэтических сборников, но меня не приглашают на телевидение, чтобы поговорить о них. В моих работах достаточно позитивных аспектов, но меня никогда не приглашают, чтобы о них поговорить. Я восхвалял Камю, Оруэлла. Так что в моих произведениях много позитивных моментов.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.