 

WT – близость «проблемного сына» Байдена к правительственным секретам — тревожный звонок для нацбезопасности США

22.01.2023, 6:10, Разное
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Хантер Байден в 2018-м и 2019 году в качестве своего основного места жительства указывал резиденцию его отца в штате Делавэр, где недавно были обнаружены секретные документы, которые находились там, возможно, с 2017 года, пишет The Washington Times. Близость проблемного сына нынешнего главы Белого дома к правительственным секретам — тревожный звонок для национальной безопасности США.


AP

То, что Хантер Байден находился рядом с хранившимися у его отца секретными документами, — тревожный звонок для национальной безопасности США, пишет The Washington Times.

Поскольку секретные документы были обнаружены в гараже и других помещениях дома американского президента Джо Байдена, получается, что правительственные секреты были доступными для его сына — Хантера Байдена, признанного наркомана, который известен своими удивительными иностранными предприятиями и в отношении которого ведётся федеральное расследование из-за возможных налоговых преступлений.

Хантер Байден указывал дом отца в Уилмингтоне, штат Делавэр, в качестве своего основного места жительства в 2018-м и 2019 году, что, по его словам, было худшим периодом его алкоголизма и наркомании.

В то же время сын нынешнего главы Белого дома получал миллионы от Патрика Хо, ведущего китайского бизнесмена с обширными связями в китайской военной разведке. Господин Хо, как напоминает издание, был осуждён в декабре 2018 года по семи пунктам обвинения во взяточничестве и отмывании денег.

Считается, что секретные документы времён Обамы находились в резиденции Байдена в Уилмингтоне как минимум с 2017 года, когда закончился его срок на посту вице-президента.
В этом месяце адвокаты президента США признали, что эти документы были обнаружены в доме Байдена, в том числе в гараже. И появляется всё больше доказательств того, что его проблемный сын имел доступ к тем помещениям, где были обнаружены правительственные секреты.

Эти документы представляют собой юридическую проблему для президента США, подчёркивается в статье.
 
Федеральное законодательство Соединённых Штатов строго запрещает выносить или хранить секретные документы за пределами охраняемых мест, не получив на это разрешение, которого, как отмечается в статье, у Байдена во время его пребывания на посту вице-президента не было.


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