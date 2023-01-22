 

Украинка Апанасенко пожаловалась на решение организаторов конкурса «Мисс Вселенная» не приглашать ее на сцену

22.01.2023, 5:40, Новости дня
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Украинская участница конкурса красоты «Мисс Вселенная», который проходил в Орландо, Виктория Апанасенко сообщила, что организаторы во время финала не пригласили ее на сцену с другими конкурсантками.

Апанасенко рассказала, что «других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала», а ее – нет. С Апанасенко лишь записали «видео за день до финала», которое она сама считала тестовым. «А его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Она связала такое решение с нежеланием организаторов давать ей слово: «Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды, и я смогу что-нибудь сказать. <…> Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего». Апанасенко заявила, что «очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире» о конфликте на Украине.

Напомним, Апанасенко выступила на конкурсе национальных костюмов в виде «воина света» с крыльями и мечом. Блогеры высмеяли ее костюм. Апанасенко отказалась стоять рядом с обладательницей титула «Мисс Россия – 2022» Анной Линниковой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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