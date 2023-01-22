 

Актер Рассел Брэнд заявил, что Британия «бок о бок сражается с реальными нацистами» на Украине

22.01.2023, 5:40, Новости дня
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Прежде Великобритания сражалась бок о бок с СССР против нацистов, а сейчас – бок о бок с нацистами против России, сообщил британский актер Рассел Брэнд.

Брэнд на своем Youtube-канале заявил: «Мы сражались бок о бок с Советским Союзом против реальных нацистов». Однако в конфликте на Украине, британская сторона, «похоже, бок о бок сражается с реальными нацистами против России», сказал он. По его словам, это «общеизвестный факт, несколько неудобный, но правдивый». Брэнд подчеркнул, что у него есть дети, а потому он хочет избежать ядерной войны. Актер добавил, что Москва всегда считала расширение НАТО красной чертой, на Запада все равно хочет переступить через нее, передает РИА «Новости».

Напомним, немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен заявил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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