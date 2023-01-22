 

Глава МИД Швеции Билльстрем попросил не обвинять власти страны в исламофобии

22.01.2023, 5:40, Новости дня
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Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.

Билльстрем сообщил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «исламофобские провокации ужасны». По его словам, в Швеции разрешена «широкая свобода выражения мнений», но это не означает, что власти страны все эти мнения разделяют, передает ТАСС.

Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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