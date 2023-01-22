 

Der Spiegel – Германии нужно задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке Украины

22.01.2023, 4:49, Разное
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Перед тем как поставить свои танки Украине, Германия должна задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке Киева, пишет бывший судья верховного суда ФРГ Томас Фишер в своей статье для Der Spiegel. По мнению Фишера, немецкое общество нужно спросить, готово ли оно к «победе любой ценой» над Россией.


AP

Давление на Германию, связанное с возможной поставкой Украине танков «Леопард-2», продолжает расти, пишет бывший судья верховного суда ФРГ Томас Фишер в своей статье для Der Spiegel. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал немецкое правительство, призывая передать танки.

Как отмечает Фишер, стратегическая проблема заключается в том, что Германию воспринимают как лидера, но не конкретизируют это понятие. Фишер задаётся вопросом, кого Германия ведёт за собой и неужели она снова превращается в страну, которой требуется увеличение контингента НАТО.
Германии необходимо понять, как далёко зайдёт её путь в поддержке Украины, начавшийся с поставки 5 тыс. шлемов, пишет автор. «Если можно поставлять танки, то почему нельзя поставить боевые самолёты? Где проходит граница?» — отмечает Фишер.

Постоянная риторика о том, что РФ должна проиграть, бесперспективна, если не понимать, что подразумевается под её «поражением», считает Фишер. Между тем, отмечает автор, честно было бы задать немецкому обществу связанный вопрос: готовы ли вы к победе любой ценой? К военному конфликту, который может продлиться много лет, к экономике, переведённой на военные рельсы?

В заключение Фишер отмечает, что ему не кажется убедительной стратегия, при которой каждые три месяца объявляют о том, что ещё поставить и сколько ещё миллиардов передать для победы защитников наших ценностей. 


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