Der Spiegel – Германии нужно задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке Украины

Перед тем как поставить свои танки Украине, Германия должна задаться вопросом, как далеко она готова зайти в поддержке Киева, пишет бывший судья верховного суда ФРГ Томас Фишер в своей статье для Der Spiegel. По мнению Фишера, немецкое общество нужно спросить, готово ли оно к «победе любой ценой» над Россией.



AP

Давление на Германию, связанное с возможной поставкой Украине танков «Леопард-2», продолжает расти, пишет бывший судья верховного суда ФРГ Томас Фишер в своей статье для Der Spiegel. На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский снова раскритиковал немецкое правительство, призывая передать танки.

Как отмечает Фишер, стратегическая проблема заключается в том, что Германию воспринимают как лидера, но не конкретизируют это понятие. Фишер задаётся вопросом, кого Германия ведёт за собой и неужели она снова превращается в страну, которой требуется увеличение контингента НАТО.

Германии необходимо понять, как далёко зайдёт её путь в поддержке Украины, начавшийся с поставки 5 тыс. шлемов, пишет автор. «Если можно поставлять танки, то почему нельзя поставить боевые самолёты? Где проходит граница?» — отмечает Фишер.

Постоянная риторика о том, что РФ должна проиграть, бесперспективна, если не понимать, что подразумевается под её «поражением», считает Фишер. Между тем, отмечает автор, честно было бы задать немецкому обществу связанный вопрос: готовы ли вы к победе любой ценой? К военному конфликту, который может продлиться много лет, к экономике, переведённой на военные рельсы?

В заключение Фишер отмечает, что ему не кажется убедительной стратегия, при которой каждые три месяца объявляют о том, что ещё поставить и сколько ещё миллиардов передать для победы защитников наших ценностей.