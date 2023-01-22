 

France info – французские полицейские присоединились к протестам против пенсионной реформы

22.01.2023, 4:49, Разное
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Во Франции к забастовкам против пенсионной реформы присоединились полицейские, которым, несмотря на особые привилегии, также увеличат возраст выхода на пенсию. Правительство опасается более радикальных протестных акций: так, некоторые профсоюзы уже угрожают сократить объёмы работы, передаёт France info.

Они не имеют права проводить забастовку, но в четверг полицейские взяли отгул, чтобы присоединиться к колонне манифестантов в Париже. Они против пенсионной реформы.

МИКАЕЛЬ ДЕКЕН, секретарь профсоюза Unité SGP Police в департаменте О-де-Сен: Мы требуем увеличения периода пенсионных отчислений, который сейчас не идёт ни в какое сравнение с нагрузкой на нашу профессию. Полицейский — это особая профессия, мы ежедневно сталкиваемся с насилием.

Полицейские пользуются преимуществами особой пенсионной схемы, однако после реформы минимальный возраст выхода на пенсию для получения полной ставки увеличится с 52 до 54 лет или даже больше. Полицейский из департамента Валь-де-Марн, который часто работал по ночам, считает такой подход несправедливым.

РЕДА БЕЛЬАЖ, секретарь профсоюза SGP Police в департаменте Валь-де-Марн: После проведённых одна за другой реформ я уходил на пенсию в 57 лет, а теперь мне заявляют, что я должен отработать ещё два года и уйти в 59. Так что да, для меня это проблема.

Этот полицейский предпочёл остаться анонимным. Он скоро выходит на пенсию, но пришёл поддержать будущие поколения.

ПОЛИЦЕСКИЙ: Бежать за 20- или 25-летними ворами, когда тебе 55 лет или больше, это сложно. К тому же для всех полицейских возрастом 57 лет и старше не хватит рабочих мест в участке.

Министерство внутренних дел опасается, что протестные акции станут более радикальными. Некоторые руководители профсоюзов уже угрожают сократить объёмы работы.  

ДЕНИ ЖАКОБ, генеральный секретарь профсоюза Alternative Police-CFDT: Фиксировать только серьёзные нарушения, пропуская другие, выезжать только на срочные вызовы для помощи или спасения людей, заморозить все несрочные судебные процедуры.

Другие профсоюзы — например, Unité SGP — намерены усилить давление. К протестам могут присоединиться спасатели, которые тоже считают, что эта реформа ущемляет их права. 

Дата выхода в эфир 21 января 2023 года.


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