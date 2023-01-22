Пьем воду, спим, ходим пешком: 6 органов в нашем теле, которые выводят токсины, и как им помочь это делать эффективно

В последнее время большой популярностью пользуется детоксикация организма. Однако, многие воспринимают ее достаточно скептически, так как на самом деле наше тело само себя регулярно очищает. В нашем теле есть шесть органов, которые помогают выводить токсические вещества и ненужные метаболиты. Вот эти органы и советы относительно того, как помочь им более эффективно выводить токсины.

Печень

Этот орган обычно отвечает за преобразование различных соединений в водорастворимые, которые могут быть выведены почками. Наша печень делает это самыми различными способами, в том числе и при помощи ферментов, содержащихся в тканях печени и желчи, которые выделяются прямо в ЖКТ.

Печень является очень мощным органом, который удаляет алкоголь, наркотики, токсины, бактерии из крови, прежде чем отправить ее в сердце.

Чтобы повысить эффективность ее работы, нужно сократить потребление спиртного и ограничить воздействие токсических веществ.

Почки

Это бобовидные органы, которые выводят отходы и лишнюю жидкость из организма. Здоровые почки могут фильтровать примерно 0,5 ст. крови в минуту.

Также они вырабатывают мочу, которая выводит различные отходы и лишнюю воду.

В почках есть тонкая сеть клеток и кровеносных сосудов, которые контролируют баланс жидкостей и электролитов и их всасывание в организме. Они помогают сохранить то, что нужно организму, а то что ему не нужно, например, лекарств, экологические токсины и другие побочные продукты метаболизма, выводят.

Люди с избыточным весом часто имеют проблемы со здоровьем, которые могут нарушать нормальное функционирование почек. Улучшить здоровье этого органа можно при потреблении богатой питательными веществами растительной пищи, физических упражнений, качественного сна, гормонального баланса и улучшения здоровья кишечника.

Легкие

Наши легкие фильтруют различные частички, поступающие из воздуха, которым мы дышим и изолируют нежелательные соединения, чтобы они не проникли в наш кровоток.

Небольшое количество слизи или жидкости в дыхательных путях очень важно для защиты слизистой оболочки от различных частиц.

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Регулярное выполнение физических упражнений и физическая активность от умеренной до высокой в течение не менее 10 минут в день помогает увеличить объем и обеспечить правильное функционирование легких.

Лимфатическая система

Эта система получает различные жидкости, которые очищают клетки и ткани, а затем возвращает их в кровеносные сосуды.

Несмотря на то, что лимфатическая система не совсем работает как фильтр, однако, она возвращает кровь туда, где она может быть отфильтрована, в частности, в печень и почки.

Потребление достаточного количества воды позволяет лимфе намного легче двигаться по телу. Несмотря на то, что у всех разная потребность в воде, однако, рекомендуется выпивать не менее 1,5-2 л в день.

Кожа

Помимо выделения через пот, наша кожа выполняет в основном защитную функцию, предотвращая попадание соединений в организм. Кроме того, она помогает обеспечить защиту от токсических веществ.

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Внешний слой кожи состоит из плоских чешуйчатых мертвых клеток, которые служат своего рода тонкой броней для всей остальной части тела, обеспечивая защиту от нежелательных веществ.

Чтобы поддерживать естественную детоксикацию кожных покровов, важно, чтобы они были хорошо увлажнены и стоит регулярно использовать солнцезащитный крем.

Кишечник

Кишечник имеет несколько систем для выведения токсических веществ. Уникальная микробиота слюны и ее антимикробное действие являются важными защитными системами, когда речь идет о ЖКТ.

Желудок вырабатывает кислоту, вымывающую из организма совершенно любые нежелательные микробы. Кишечник поглощает воду и питательные вещества, а также защищает нас от токсинов, не позволяя им попадать в кровь и выводя их вместе с калом.

Чтобы поддерживать здоровье ЖКТ, нужно потреблять продукты, богатые пробиотиками для укрепления иммунного ответа организма.