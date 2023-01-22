 

Грядет “светлое время”: астролог объявила о наступлении благоприятного периода

22.01.2023, 4:30, Разное
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В минувшие выходные произошло важное событие: Солнце перешло в созвездие Козерога. Это период, по словам астролога Анны Русалкиной, является благоприятным для воплощения своих желаний. Правда, заниматься самореализацией необходимо неторопливо, обдумывая все как следует.

Дело в том, что, согласно прогнозу астролога, необходимо дождаться того момента, когда Сатурн полностью перейдет из Козерога в Водолея, а Меркурий выйдет из ретроградности. Если говорить более конкретно, то все это случится не раньше 18 января 2023 года.

Русалкина предупредила: в период перехода Солнце считается слабым, и оно не способно дать всем нам необходимое количество сил для ежедневных рутинных дел, не говоря уже о каких-то более грандиозных планах. Также у астролога есть еще одно предсказание. 12 февраля, выполнив множество задач, можно почувствовать усталось или даже заболеть, поэтому в этот день лучше не браться за множество дел.

В “светлое время” важно помнить о постепенном реализации желаний, напоминает астролог Анна Русалкина. Мол, только так можно добиться удовлетворительного результата и успеха. Так что не спешите.


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