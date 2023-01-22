 

Личный адвокат Байдена Баэур сообщил об обыске в доме президента США

22.01.2023, 4:11, Новости дня
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Минюст США провел тщательный обыск в доме главы американского государства Джо Байдена в Уилмингтоне, обнаружены новые секретные документы, сообщил его личный адвокат Боб Баэур.

Обыск продолжался более 12 часов, при нем присутствовали адвокаты Байдена и представители американской администрации. Сотрудники минюста нашли и забрали шесть засекреченных документов. Часть из них относится ко времени, когда Байден был сенатором, часть – к периоду его работы вице-президентом, передает РИА «Новости».

Личный адвокат Байдена сообщил, что сотрудникам ведомства был предоставлен «полный доступ» к дому, в том числе к «личным заметкам» президента, передает ТАСС.

Напомним, в январе стало известно, что еще два месяца назад в здании одного из вашингтонских аналитических центров найдены секретные бумаги времен вице-президентства Байдена. После этого Байден признал наличие секретных документов еще и у себя в гараже. Позднее сообщалось, что в частном доме президента США обнаружены еще несколько страниц документов с пометкой «секретно». В США назначили спецпрокурора для расследования хранения Байденом секретных документов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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