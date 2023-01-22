Экс-посол ЛНР в Москве Мирошник сообщил об украинском обстреле Стахановского машиностроительного завода

Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову, огонь велся, предположительно, из РСЗО, сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Мирошник со ссылкой на местных жителей сообщил в Telegram о «пяти «тяжелых» прилетах в район Стахановского машзавода».

Напомним, в начале спецоперации в Украине Москва потребовала от Киева признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Однако из-за позиции позиции украинских властей географические задачи СВО изменились. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав РФ по итогам референдумов.

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