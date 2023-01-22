TA3 сообщил о низкой явке на референдуме об изменениях в конституцию Словакии

Инициированный оппозицией референдум об изменениях в конституцию Словакии признают недействительным из-за низкой явки, сообщило государственное управление статистики.

Как свидетельствуют предварительные подсчеты, на референдуме об изменениях в конституцию страны для возможности досрочно прекращать полномочия парламента проголосовали 27,26% граждан. Чтобы референдум признали действительным требуется участие более половины граждан, имеющих право голосовать. По неофициальным данным, 97% из тех, кто проголосовал, выступили за изменения в конституцию.

Референдум был инициирован оппозиционной партией «Курс – социальная демократия». Никто из высших должностных лиц страны в нем не участвовал. Из девяти референдумов, которые прошли в Словакии за 30 лет, из-за слабой явки действительным удалось признать только референдум о членстве в ЕС – тогда проголосовали 52,15% избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на TA3.

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