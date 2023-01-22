 

Лесные развлечения медвежонка попали на камеру – видео

22.01.2023, 3:03, Разное
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Фотоловушка,
установленная в национальном парке города Сочи запечатлела лесные развлечения
бурого медвежонка. Пушистый зверек устроил мини-забег, попутно раскидывая
осеннюю листву.

Кадры оказались в
Сети с небольшим опозданием. Некоторые ловушки хорошо спрятаны от животных,
чтобы те не смогли унести их с собой. И пока бурые медведи видят десятый сон,
зрители ютуб-канала смогли приблизиться к жизни лесных обитателей.

Кроме медведя, на
видео попала и пара волков. Кажется, полянка пользуется популярностью — каждое
животное стремится пометить территорию. Первые зрители кадров уже успели
умилиться — как же красива лесная природа!


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