Лесные развлечения медвежонка попали на камеру – видео

Фотоловушка,

установленная в национальном парке города Сочи запечатлела лесные развлечения

бурого медвежонка. Пушистый зверек устроил мини-забег, попутно раскидывая

осеннюю листву.

Кадры оказались в

Сети с небольшим опозданием. Некоторые ловушки хорошо спрятаны от животных,

чтобы те не смогли унести их с собой. И пока бурые медведи видят десятый сон,

зрители ютуб-канала смогли приблизиться к жизни лесных обитателей.

Кроме медведя, на

видео попала и пара волков. Кажется, полянка пользуется популярностью — каждое

животное стремится пометить территорию. Первые зрители кадров уже успели

умилиться — как же красива лесная природа!