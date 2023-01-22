Spiegel заявил о готовности немецких военных передать Киеву 19 самых старых танков Leopard 2

Бундесвер готов передать Киеву только 19 самых старых танков Leopard 2, которые на учениях выполняют роль сил противника, сообщают СМИ.

Весной минобороны Германии пересчитало танки Leopard 2 у бундесвера. Всего их оказалось 312, 99 из них в мае были на ремонтно-профилактических работах, один и вовсе списали, передает РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

Из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине, как пишет издание, могут самые старые и уже не используемые по прямому назначению – 19 моделей Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров. «От модели 2А5 готовы отказаться в первую очередь, поскольку они используются лишь для учений», – сообщило издание.

Если Берлин одобрит поставку танков Киеву, Leopard 2A5 могут объединить с моделями Leopard из других европейских стран. Тот факт, что боевые танки бундесвера, вероятно, теперь доступны для поставки на Украину, как резюмирует издание, оказывает давление на нового главу минобороны Германии Бориса Писториуса, передает ТАСС.

Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.

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