 

Пьяный мужчина в Днепре жонглировал гранатами и расстрелял частный дом в украинском Днепре

22.01.2023, 2:45, Новости дня
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В украинском Днепре (Днепропетровске) пьяный мужчина «шел по улице и жонглировал гранатами», а после устроил стрельбу по частному дому, сообщили очевидцы.

По словам очевидцев, мужчина «был нетрезвый, очень нетрезвый, что-то бормотал». Он устроил стрельбу из автоматического оружия, повредив дом и припаркованный автомобиль. Его задержали, открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщают украинские СМИ.

В июне в Днепропетровске мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил в детей гранату из окна квартиры. Напомним, ситуация с распространением оружия в Украине стала опасной еще до начала российской спецоперации. После евромайдана 2014 года украинцы неоднократно гибли от взрывов гранат в ходе несчастных случаев и бытовых конфликтов. А после начала спецоперации России украинские власти раздавали оружие всем желающим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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