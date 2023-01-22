Пьяный мужчина в Днепре жонглировал гранатами и расстрелял частный дом в украинском Днепре
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В украинском Днепре (Днепропетровске) пьяный мужчина «шел по улице и жонглировал гранатами», а после устроил стрельбу по частному дому, сообщили очевидцы.
По словам очевидцев, мужчина «был нетрезвый, очень нетрезвый, что-то бормотал». Он устроил стрельбу из автоматического оружия, повредив дом и припаркованный автомобиль. Его задержали, открыто уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, сообщают украинские СМИ.
В июне в Днепропетровске мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил в детей гранату из окна квартиры. Напомним, ситуация с распространением оружия в Украине стала опасной еще до начала российской спецоперации. После евромайдана 2014 года украинцы неоднократно гибли от взрывов гранат в ходе несчастных случаев и бытовых конфликтов. А после начала спецоперации России украинские власти раздавали оружие всем желающим.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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