Министр обороны Германии Писториус сообщил о намерении совершить визит на Украину

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22.01.2023, 2:45, Новости дня
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Глава минобороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время, возможно, в течение следующих четырех недель, посетит Украину.

Писториуса спросили, какую из зарубежных стран он посетит в первую очередь. Министр ответил, что «это еще окончательно не определено». При этом Писториус не дал прямого ответа на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2, сообщив, что велел «своей команде тщательно все изучить», передает ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

Он заявил, что целью Германии как крупнейшей экономики в Европе «должно быть создание самой сильной и хорошо оснащенной армии в ЕС». По его словам, «это невозможно сделать за три года, для этого потребуется еще несколько лет». Свою задачу Писториус видит в том, чтобы «наметить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха».

Напомним, Писториус возглавил министерство после отставки Кристины Ламбрехт. Он считает, что основной задачей западных стран в помощи киевскому режиму должна быть поставка средств противовоздушной обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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