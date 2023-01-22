Нардеп Безуглая сообщила о вызове руководства минобороны Украины в комитет Рады из-за скандала по закупке продуктов

В связи со скандалом вокруг закупки продуктов для армии по завышенным ценам руководство минобороны Украины вызвано на заседание комитета парламента по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая («Слуга народа»).

В субботу украинские СМИ опубликовали материал о разворовывании бюджета минобороны на снабжении тыловых частей провизией. Безуглая сообщила, что заседание пройдет в закрытом режиме. Указывается, что аудиторская служба начала проверку, ожидаются «резонансные выводы». Как сообщила Безуглая, «наценки» есть «не только по питанию». «И комплекс вопросов не ограничивается, а может ли министерство закупать китайские дрончики», – приводит ее слова РИА «Новости».

Сопредседатель фракции украинской партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила, что полученная информация принуждает депутатов ее фракции поднять вопрос о полном контроле закупок для армии.

Она заявила, что украинская власть впадает в «настоящую истерику», когда речь заходит о парламентском контроле над госбюджетом и технической помощью партнеров. Геращенко призвала к борьбе с «коррупцией и злоупотреблениями», а также с «мародерством на закупках для ВСУ» и воровством гумпомощи.

Напомним, несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS, сообщали, что весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.

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