Рогов сообщил об украинском обстреле кладбища в Пологах в Запорожской области

Кладбище в Пологах в Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал в Telegram, что сильно повреждены десятки надгробий, но жертв и пострадавших нет. Он подчеркнул, что рядом с кладбищем нет военных объектов или воинских подразделений. Рогов назвал обстрел «очередным актом террора против гражданского населения» российского региона «со стороны украинских нацистов».

В пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска (Бахмута).

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