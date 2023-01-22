 

Рогов сообщил об украинском обстреле кладбища в Пологах в Запорожской области

22.01.2023, 1:25, Новости дня
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Кладбище в Пологах в Запорожской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов рассказал в Telegram, что сильно повреждены десятки надгробий, но жертв и пострадавших нет. Он подчеркнул, что рядом с кладбищем нет военных объектов или воинских подразделений. Рогов назвал обстрел «очередным актом террора против гражданского населения» российского региона «со стороны украинских нацистов».

В пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области. Рогов заявил о росте потерь ВСУ на запорожском направлении до уровня потерь в районе Артемовска (Бахмута).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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