 

Глава минфина США Йеллен не исключила, что «все пойдет не по плану» с лимитом цен на российские нефтепродукты

22.01.2023, 1:24, Новости дня
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Введение лимита цен на российские нефтепродукты может «пойти не по плану», сообщила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей», – сказала глава ведомства. По ее словам, «всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

При этом она заверила, что ведомство изучило рынки и рассчитывает «выйти с набором ограничений, которые позволят достичь того же, чего достигли с нефтью». Йеллен подчеркнула важность сохранения непрерывных поставок российского дизельного топлива на рынок.

Напомним, как сообщал минфин США, коалиция стран, поддержавших лимит цен на сырую нефть из России, решила, что на разные категории российских нефтепродуктов будут введены два дополнительных потолка цен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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