N-TV – немецкий политик назвала встречу в Рамштайне провалом Германии

Председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн резко раскритиковала отсутствие решения по поставкам танков Leopard на Украину после конференции в Рамштайне, пишет телеканал N-TV. По её мнению, это был провал Германии, а всё общение канцлера Шольца по этому вопросу — настоящая катастрофа: из-за него складывается ощущение, что Берлин не поддерживает Украину, поэтому Шольц должен объясниться.



AP

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета по обороне в бундестаге, подвергла резкой критике отсутствие решения о поставке немецких боевых танков Leopard на Украину, пишет немецкий телеканал N-TV. После встречи контактной группы по Украине в Рамштайне политик СвДП сказала в эфире телеканала ZDF, что было бы «по крайней мере сигналом в правильном направлении дать партнёрам зелёный свет» для поставок танков Leopard из своих запасов.

Тот факт, что даже этого не произошло, «не только печален», убеждена Штрак-Циммерманн: «История смотрит на нас, и Германия, к сожалению, просто провалилась». Президент РФ Владимир Путин, по её мнению, может потирать руки от радости в связи с тем, что принять решение по танкам так до сих пор и не удалось.

В частности, общение канцлера Олафа Шольца по этому вопросу — настоящая «катастрофа», сказала председатель комитета по обороне в бундестаге. По её словам, с одной стороны, Германия интенсивно поддерживает Украину, но отсутствие решения по боевым танкам создаёт противоположное впечатление.

Шольц должен объясниться по этому поводу, настаивает Штрак-Циммерманн. По её мнению, новый министр обороны Борис Писториус «сидит на цепи». В то же время она выразила уверенность, что в конце концов танки Leopard будут поставлены на Украину.

Как пишет N-TV, на заседании контактной группы по Украине на американской базе в Рамштайне в пятницу не было принято никакого решения по поводу поставки немецких боевых танков Leopard на Украину. Однако Писториус распорядился провести ревизию запасов боевых танков этой модели в Германии для возможной поставки на Украину.

Совсем недавно Польша и другие страны ЕС и НАТО заявили о своей готовности предоставить украинской армии танки Leopard немецкого производства, однако сначала правительство Германии должно дать разрешение на этот шаг, напоминает немецкий телеканал N-TV.